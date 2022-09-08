Процедура банкротства Nord Stream 2 AG заморожена до января 2023 года

Процедура банкротства компании Nord Stream 2 AG, которая является оператором газопровода «Северный поток – 2» приостановлена до января 2023 года «Северный поток – 2» должен был стать одним из основных путей транспорта российского газа в Европу.
Процедура банкротства компании Nord Stream 2 AG, которая является оператором газопровода «Северный поток – 2» приостановлена до января 2023 года «Северный поток – 2» должен был стать одним из основных путей транспорта российского газа в Европу.
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