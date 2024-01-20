Подоляк: интенсивность боев ВСУ против сил РФ остается высокой, несмотря на зиму

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что ситуация на линии соприкосновения с российскими войсками сложная, интенсивность боевых действий не снижается, несмотря на холодную погоду.
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