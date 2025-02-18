Маркетолог раскрыла, к каким проблемам приведет резкое развитие ИИ

Маркетолог Жан заявила, что ИИ вскоре лишит работы сотрудников кол-центров В ближайшие пять — семь лет искусственный интеллект трансформирует множество отраслей, вследствие чего некоторые секторы окажутся в выигрыше, а другие — столкнутся с вызовами, заявила NEWS.