В World of Warcraft: The War Within соло игроки получат больше внимания разработчиков World of ...

В World of Warcraft: The War Within соло игроки получат больше внимания разработчиковWorld of Warcraft — это MMORPG, но иногда возникают моменты, когда у игроков не хватает времени на полноценные игровые сессии с друзьями и согильдийцами, и они могут отстать в плане прогрессаЧитать дальше → источник.