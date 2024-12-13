Система дистанционного минирования Volcano для ВСУ

На вооружении инженерных войск США состоит система дистанционного минирования Volcano. Она предназначается для быстрого создания противотанковых и противопехотных минных полей на заданных участках местности.
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