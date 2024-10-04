Жителей ЯНАО предупредили о временных помехах в телеэфире

С 4 по 21 октября на экранах телевизоров жителей Ямала могут возникать кратковременные помехи. Причиной станет сезонная интерференция — явление, при котором солнечное радиоизлучение накладывается на сигнал от спутника, заглушая его.
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