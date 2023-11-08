Песков: у Путина не предусмотрена встреча с Назарбаевым в Казахстане

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге с журналистами сообщил, что глава российского государства Владимир Путин не будет встречаться с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым из-за насыщенного графика.
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