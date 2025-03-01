Полеты над Зоной 51: три совершенно секретных самолета зачастили с визитами

Эти самолеты обычно используются для перевозки сотрудников Министерства обороны США. Зона 51 уже давно находится в центре теорий заговора, начиная от хранения инопланетных космических кораблей и заканчивая использованием оборудования для управления погодой, но правительство США утверждает, что это открытый учебный полигон.
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