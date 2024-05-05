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За нарушение правил выпаса животных оштрафовали владельца верблюдов в Мангистау

За нарушение правил выпаса животных оштрафовали владельца верблюдов в Мангистау

Полицейские выявили  безнадзорных верблюдов в одном из сел Мунайлинского района. В результате за нарушение правил выпаса сельскохозяйственных животных  на хозяина верблюдов был составлен протокол в соответствии с частью 1 статьи 408  КоАП РК.

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