За нарушение правил выпаса животных оштрафовали владельца верблюдов в Мангистау

Полицейские выявили безнадзорных верблюдов в одном из сел Мунайлинского района. В результате за нарушение правил выпаса сельскохозяйственных животных на хозяина верблюдов был составлен протокол в соответствии с частью 1 статьи 408 КоАП РК.