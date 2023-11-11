Задоров запросил обмен из «Калгари»

Российский защитник «Калгари Флэймз» Никита Задоров хочет сменить клуб НХЛ. «Мне сообщили, что Задоров, сегодня забросивший шайбу в матче с «Торонто», запросил обмен у «Калгари» через своего агента Дэна Мильштейна», — написал в соцсетях журналист ESPN Кевин Уикс.