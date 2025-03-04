Киргизия поддерживает русские компании: МИД РФ о давлении на бизнес

Министерство иностранных дел Российской Федерации заявило, что Киргизия полностью осознает обеспокоенность России в связи с давлением на русские компании на своей территории, подчеркнув важность решения этого вопроса для двусторонних отношений.
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