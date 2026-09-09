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ИА Регнум

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Два человека пострадали при взрыве в районе ГЭС на юге Швейцарии

Два человека пострадали при взрыве в районе ГЭС на юге Швейцарии

Два человека получили тяжелые травмы в результате взрыва с последующим обрушением на гидроэлектростанции «Ритом» в Пиотте на юге Швейцарии.

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