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Спорт и диета

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Рынок доставки еды: тренды и прогнозы

Рынок доставки еды: тренды и прогнозы

﻿﻿Рынок доставки еды растет на 15% в год, но владельцы ресторанов продолжают сталкиваться с трудностями: водители-курьеры получают больше, поваров не хватает, конкуренция растет, а клиенты хотят получить все и сразу.

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