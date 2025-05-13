Рынок доставки еды: тренды и прогнозы

Рынок доставки еды растет на 15% в год, но владельцы ресторанов продолжают сталкиваться с трудностями: водители-курьеры получают больше, поваров не хватает, конкуренция растет, а клиенты хотят получить все и сразу.
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