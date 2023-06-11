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Полиция обнаружила сгоревшую машину с трупом под Новосибирском

Полиция обнаружила сгоревшую машину с трупом под Новосибирском

По информации, опубликованной пресс-службой СУ СК РФ по Новосибирской области, под Новосибирском произошло возгорание в автомобиле, в результате которого погиб молодой человек.

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