В Зеленодольске вор пробрался в квартиру и попытался украсть украшения у спящей девушки

В Зеленодольске вор пробрался в квартиру и пытался стащить украшения у спящей хозяйки. Об этом сообщает пресс-служба Управления Как стало известно, в момент кражи женщина находилась в квартире вместе со своей сестрой.
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