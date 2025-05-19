Лагерь «Полет» не сможет с 1 июня принять на отдых калужских детей

Лагерь «Полет» не сможет с 1 июня этого года принять на отдых калужских детей. Лагерь до сих пор не передан «Ростехом» в ведение Калужского регионаЛагерь «Полет» не сможет с 1 июня этого года принять на отдых калужских детей.
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