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Газета.ру

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Свыше 100 тыс. наблюдателей от "Единой России" будут работать на выборах

Свыше 100 тыс. наблюдателей от "Единой России" будут работать на выборах

Партия «Единая Россия» дала старт работе федерального ситуационного центра по наблюдению за выборами.

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