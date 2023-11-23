Мусорные штормы -главная причина загрязнения Артритики

Ученые из Северного (Арктического) федерального университета, проводившие исследование в рамках экспедиции «Арктический плавучий университет», пришли к выводу, что основной причиной загрязнения Арктики являются мусорные штормы.
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