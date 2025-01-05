TASS/AP/Evgeniy Maloletka Президент Украины Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая 2024 года, показал Евросоюзу свою сущность решением по транзиту российского газа, заявил депутат Рады Артем Дмитрук на своем YouTube-канале.
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