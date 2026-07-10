Миниатюрный имплант для двунаправленной термомодуляции нейронов: нагрев и охлаждение с обратной связью

Группа исследователей под руководством профессора Чо Иль Чжу (Il‑Joo Cho) из Медицинского колледжа Корейского университета представила компактную нейроинтерфейсную систему, которая позволяет одновременно стимулировать и подавлять активность нейронов с помощью локального изменения температуры, а также регистрировать вызванные сигналы.