Зеленский отказал генсеку ООН в поездке на Украину, из-за его визита в Казань

Владимир Зеленский отклонил визит генсека ООН Антониу Гутерриша на Украину из-за его поездки в Россию и участия в саммите БРИКС в Казани, сообщает Agence France-Presse со ссылкой на высокопоставленный источник в Киеве.
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