Очевидец рассказал, что пилоты разбившегося Ил-76 пытались отвести самолёт от жилья

Свидетель авиакатастрофы оказался бывшим лётчиком.Очевидец крушения военно-транспортного самолёта Ил-76 в Рязаниутром 24 июня сообщил, что пилоты самолёта во время крушения пытались увести падающую машину как можно дальше от человеческого жилья.