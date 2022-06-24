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Очевидец рассказал, что пилоты разбившегося Ил-76 пытались отвести самолёт от жилья

Очевидец рассказал, что пилоты разбившегося Ил-76 пытались отвести самолёт от жилья

Свидетель авиакатастрофы оказался бывшим лётчиком.Очевидец крушения военно-транспортного самолёта Ил-76 в Рязаниутром 24 июня сообщил, что пилоты самолёта во время крушения пытались увести падающую машину как можно дальше от человеческого жилья.

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