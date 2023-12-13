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Дзен назвал главные символы Нового года для трех поколений граждан РФ

У представителей разных поколений россиян есть свои символы Нового года. Аналитики контентной платформы Дзен узнали, что граждане РФ предпочитают смотреть в новогодние праздники, и каких традиций они придерживаются.

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