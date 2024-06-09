Ситуация с мусором в Трусовском районе Астрахани сдвинулась с мертвой точки

С 5 утра ведется активная работа по зачистке контейнеров. После сбоя в работе субподрядчика, о котором ПУНКТ-А писал ранее, для нормализации ситуации с мусором в Трусовском районе «ЭкоЦентр» увеличил количество спецтехники: сегодня на линии работает 14 машин.
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