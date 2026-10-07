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Юрист Южалин подчеркнул, что работодатель обязан объяснить причину отказа в приеме на работу

Юрист Южалин подчеркнул, что работодатель обязан объяснить причину отказа в приеме на работу

Работодатель обязан в письменной форме объяснить соискателю причину отказа в приеме на работу. Об этом сообщил руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин в беседе с ИА НСН .

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