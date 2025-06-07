ВСУ отступили из Садков Сумской области, причина - продвижение российской армии в районе Юнаковки и беспрерывное воздействие ФАБов

Продолжается наступательная операция армии России в Сумской области. Несмотря на ёрничанье диванных демагогов по поводу того, что «российские войска движутся медленно», каждодневное продвижение на ряде участков фронта с освобождением всё новых и новых населённых пунктов является объективной реальностью, равно как и отступление ВСУ с потерями.