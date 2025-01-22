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В России бывшего кандидата в депутаты гордумы задержали за пропаганду РДК

В России бывшего кандидата в депутаты гордумы задержали за пропаганду РДК

В Вологде сотрудники силовых структур задержали бывшего кандидата в депутаты гордумы Андрея Новикова за пропаганду украинской организации «Русский добровольческий корпус» (РДК, запрещенная в России террористическая организация).

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