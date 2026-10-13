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СК возбудил дела о махинациях на 660 млн рублей в отношении бизнесмена из Томска

СК возбудил дела о махинациях на 660 млн рублей в отношении бизнесмена из Томска

Бизнесмен из Томска стал фигурантом сразу нескольких уголовных дел. Его обвинили в уклонении от уплаты налогов на 390 млн рублей, в незаконных валютных операциях на 240 млн рублей, а также в покушении на мошенничество в размере 30 млн рублей.

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