"Суспильне": психиатр ВСУ Друзь хотел купить виллу в Турции за €650 тысяч

Главный психиатр Вооруженных сил Украины (ВСУ) Олег Друзь, подозреваемый в незаконном обогащении на $1 млн, помимо купленных автомобилей, квартир и дома под Киевом, собирался приобрести в Турции за €650 тысяч.
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