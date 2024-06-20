Новости - тольк...
Горячие новостиНовости сайтаПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости - только актуальное

32 740 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Модест
    Малороссийское генерал-губернаторство должно быть, нельзя оставлять там Гуляй-поле. Поставить туда деревянного Гурулё...Скотт Риттер: НАТ...
  • Семен Демин
    Почему у ВС РФ нет беспилотников?  А потому, что у генералов и генералов Минобороны миллиарды,Время жизни "чуть...
  • Кошмар
    Не смеши п...  Она и так смешная...😀Два важнейших ито...

Запад вдруг заговорил о второй мирной конференции, где будет представлена Россия. Очередная ловушка?

Запад вдруг заговорил о второй мирной конференции, где будет представлена Россия. Очередная ловушка?

Юрий Кот После саммита в Швейцарии вскрылось мошенничество Зеленского Итак, президент России Путин выдвинул наши условия прекращения СВО: вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, внеблоковый статус Украины.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Валерий Беседин
А вот х.. Им за воротник, чтобы голова не качалась!!! (((
Ответить
14 час.
В
Владимир
Приговор конференции врагов России.... Да, да, мечтать не вредно.....
Ответить
13 час.
ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Ну, допустим, что с просроченным наркопюрером никто из МИДа РФ общаться не станет, какой смысл вообще туда ехать. Если бы повторилась Швейцария, то от российской стороны туда можно было бы отправить пару &quot;Исканедров&quot;, с нанесенным на корпус текстом наших предложений.
Ответить
13 час.

Картина дня

наверх