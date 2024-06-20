Запад вдруг заговорил о второй мирной конференции, где будет представлена Россия. Очередная ловушка?

А вот х.. Им за воротник, чтобы голова не качалась!!! (((

ЛЛ

Леонид Ла Рошель

Ну, допустим, что с просроченным наркопюрером никто из МИДа РФ общаться не станет, какой смысл вообще туда ехать. Если бы повторилась Швейцария, то от российской стороны туда можно было бы отправить пару "Исканедров", с нанесенным на корпус текстом наших предложений.