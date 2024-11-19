Пространство у метро «Медведково» привели в порядок

Завершено двухгодичное благоустройство территории возле станции метро «Медведково». — Часть работ была проведена в 2023-м — тогда обновили улицу Грекова и участок Широкой улицы, — в этом году обустроили на улице Грекова остановочную площадку для городского транспорта с разворотным кругом, — сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХиБ Пётр Бирюков.