Популярная 53-летняя ведущая показала фигуру в бикини

Популярная британская актриса и ведущая Аманда Холден порадовала фанатов откровенным видео. На размещенных кадрах 53-летняя знаменитость показала фигуру в бикини красного цвета, состоящем из бюстгальтера бандо и плавок.
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