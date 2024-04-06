Нино: «Зенит» в Бразилии точно боролся бы за золото, фантастический клуб»

– Уже успел оценить уровень лиги? На твой взгляд, за какое место в бразильской серии А боролся бы «Зенит»? – Думаю, тоже претендовал бы на титул, так как чемпионат России – скоростной и богат единоборствами.
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