Собственно многим новоаннинцам не мешало бы подучить правила. некоторые ведут себя на дорогах, как буд-то у них девять жизней.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Собственно многим новоаннинцам не мешало бы подучить правила. некоторые ведут себя на дорогах, как буд-то у них девять жизней.