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Александр Жулин: «Вообще не вижу смысла возвращаться ни Загитовой, ни Щербаковой. Чтобы себя мотивировать, должно произойти что-то особенное»

Александр Жулин считает, что Загитовой и Щербаковой нет смысла возвращаться в спорт. – Александр, вы как тренер обращали внимание, какое влияние оказывает на юных фигуристок шоу-бизнес? Теперь Алина Загитова – уже и блогер, и ведущая.

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