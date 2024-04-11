В Актау из Азербайджана экстрадирован руководитель преступной группы

Сотрудники генеральной прокуратуры, Агентства по финансовому мониторингу при содействии Министерства иностранных дел Казахстана из Азербайджана экстрадировали гражданина для привлечения к уголовной ответственности за создание и руководство организованной преступной группы, передает inAktau.