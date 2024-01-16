Самый простой способ удалить все старые скриншоты на iPhone

Используйте расширение для iPhone, чтобы удалить все старые скриншоты сразуВы, вероятно, делаете скриншоты каждый день, будь то место, которое вы хотите запомнить, новость, которую вы хотите сохранить, или публикация, которой вы хотите поделиться.
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