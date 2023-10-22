Глава Минобороны Италии: РФ не имеет отношения к эскалации на Ближнем Востоке

Москва не имеет отношения к произошедшей эскалации конфликта в ближневосточном регионе. Соответствующее заявление, как пишет Telegram-канал BRIEF, сделал руководитель итальянского министерства обороны Гуидо Крозетто.
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