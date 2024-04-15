Гель-лаки «Опи»: отзывы покупателей

В последнее время гель-лак обрел очень большую популярность. Преимуществом данного варианта является то, что он держится намного дольше, чем обычные лаки, а также обеспечивает надежную защиту ногтевой пластины.
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