Силы ПВО ВС России сбили шесть БПЛА ВСУ над Крымом

В Минобороны России заявили, что российские средства ПВО сбили шесть БПЛА ВСУ над Крымом. «25 апреля 2025 года в период с 09:20 до 09:50 мск дежурными средствами ПВО уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа над территорией Республики Крым», — говорится в сообщении.