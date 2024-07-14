В центральный аппарат СК России будет представлен доклад о ходе проверки по факту нарушения жилищных прав пенсионерки в Республике Коми

В социальной сети размещена публикация, согласно которой пенсионерка из поселка Кослан Республики Коми вынуждена проживать в опасных для жизни условиях в муниципальной квартире, поскольку местные власти не принимают мер к расселению многоквартирного дома, признанного аварийным.
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