В центральный аппарат СК России будет представлен доклад о ходе проверки по факту нарушения жилищных прав пенсионерки в Республике Коми

В социальной сети размещена публикация, согласно которой пенсионерка из поселка Кослан Республики Коми вынуждена проживать в опасных для жизни условиях в муниципальной квартире, поскольку местные власти не принимают мер к расселению многоквартирного дома, признанного аварийным.