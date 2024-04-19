Елена Воробей заявила об эмиграции

Артистка Елена Воробей рассказала о своей эмиграции. Пару дней назад в СМИ появились слухи о том, что актриса Елена Воробей подружилась с неким артистом из Украины и собирается уехать с ним на гастроли по Германии.
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