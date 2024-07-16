В Подмосковье накрыли цех с нелегалами, шившими подделки брендовой одежды

В Раменском городском округе сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность подпольной швейной фабрики, где мигранты шили спортивную одежду под видом продукции известных торговых марок, сообщила начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии