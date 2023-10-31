Страна и люди
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Страна и люди

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Отзыв программистки, уехавшей из России, и офигевшей от увиденного

Отзыв программистки, уехавшей из России, и офигевшей от увиденного

Когда ты выезжаешь за пределы страны, ты начинаешь видеть там вещи, которые в твоей жизни были по умолчанию: бесплатная медицина, 4-х недельный отпуск, чистота на улицах, не палящее солнце, удобный транспорт, вкусная еда, возможность сделать документы довольно быстро.

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