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«Волосы встали дыбом»: Поплавская пришла в ужас из-за памятника Волчек

«Волосы встали дыбом»: Поплавская пришла в ужас из-за памятника Волчек

Актриса поддержала тех, кто раскритиковал установленную скульптуру. Яна Поплавская @the_yana_poplavskaya/instagramЯна Поплавская была очень расстроена после публикации в СМИ фото с Новодевичьего кладбища, где в 2019 год похоронили Галину Волчек.

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