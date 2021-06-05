«Волосы встали дыбом»: Поплавская пришла в ужас из-за памятника Волчек

Актриса поддержала тех, кто раскритиковал установленную скульптуру. Яна Поплавская @the_yana_poplavskaya/instagramЯна Поплавская была очень расстроена после публикации в СМИ фото с Новодевичьего кладбища, где в 2019 год похоронили Галину Волчек.