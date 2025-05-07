«Газпром» снова отказывается выплачивать государству дивиденды: Силуанов

Российский бюджет снова останется без дивидендов от газового гиганта «Газпром». Министр финансов Антон Силуанов заявил, что в планах ведомства поступления от «Газпрома» в виде дивидендных выплат по результатам 2024 года не предусмотрены.
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