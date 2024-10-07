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Пьяные валяются прямо на набережной. У одувана-Варламова от Копенгагена депрессия

Пьяные валяются прямо на набережной. У одувана-Варламова от Копенгагена депрессия

Помните такого, который ездил по российским городам и поливал их помоями.

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