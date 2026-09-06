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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кристиан Браун о критике «Денвера»: «Не стал бы списывать со счетов команду, которая уже выиграла чемпионство»

Кристиан Браун слышал немало критики в адрес межсезонья « Денвера » и своего нового контракта. Однако в разговоре с Шоном Килером из The Denver Post Браун заявил, что негативные оценки лишь дополнительно мотивируют его.

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