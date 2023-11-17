2-я практика в Лас-Вегасе должна начаться в 13:00. Сессия продлится 90 минут

«Формула-1» сообщила новую информацию о второй сессии свободных заездов перед Гран-при Лас-Вегаса. Практика, отложенная из-за инцидентов с люком в первой тренировке, «как ожидается», начнется в 2:00 по местному времени (13:00 по Москве), заявили в «Ф-1».