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2-я практика в Лас-Вегасе должна начаться в 13:00. Сессия продлится 90 минут

«Формула-1» сообщила новую информацию о второй сессии свободных заездов перед Гран-при Лас-Вегаса. Практика, отложенная из-за инцидентов с люком в первой тренировке, «как ожидается», начнется в 2:00 по местному времени (13:00 по Москве), заявили в «Ф-1».

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