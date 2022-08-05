В Челябинской области спасатели удержали 15-летнего детдомовца от самоубийства

Ребенок хотел сброситься с крыши дома. Тревожный сигнал в службу спасения вчера, 4 августа. Жители Усть-Катава сообщили, что на крыше одного из домов по улице Социалистическая стоит молодой человек, который явно задумал недоброе.
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